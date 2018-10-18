На Поліссі освятили сьомий православний храм цього року

У Сарненській єпархії УПЦ освятили сьомий за рахунком православний храм цього року..

Керуючий єпархією митрополит Сарненський і Поліський Анатолій новий храм на честь Успіння Божої Матері освятив у селі Лісове, Дубровицького району, Рівненської області, повідомляє сайт Сарненської єпархії УПЦ.

Під час Чину освячення Митрополит Анатолій заклав святі мощі у святий Престол. Після освячення у храмі була звершена перша Божественна Літургія архієрейським чином.

По завершенню Божественної Літургії Митрополит Анатолій виголосив проповідь на тему значення Храму для православного християнина, і подякував парафіянам за збудований храм, який "відтепер буде з'єднувати людину з Богом і задовольняти духовні потреби віруючих православних християн". Також, Митрополит відзначив архієрейськими грамотами церковний причт.