У Сумах попрощаються із настоятелем храму Різдва Іоанна Предтечі

У середу, 17 жовтня, після тяжкої хвороби на 59-му році життя помер настоятель храму Різдва Іоанна Предтечі міста Суми митрофорний протоієрей Миколай Фіськов.

Чин відспівування отця Миколая буде звершено 19 жовтня в Іоанно-Предтеченському храмі м. Суми об 11.00. Початок заупокійної Божественної літургії о 9-00, повідомляє "Православна Сумщина".

"Протоієрей Миколай залишиться в пам’яті парафіян та сумчан добрим пастирем, авторитетним священнослужителем, мудрим, доброзичливим духівником", - повідомляється на сайті Сумської єпархії УПЦ.

Протоієрей Миколай Даміанович Фіськов народився 17 травня 1960 року в місті Дубно Рівненської області. Після закінчення середньої школи вступив до Ленінградської духовної семінарії, закінчивши її, продовжив навчання в Ленінградській духовній академії.

27 червня 1983 року одружився з Оленою Миколаївною Мирошниковою, з якою прожили 20-річне сімейне життя до смерті матушки Олени у 2003 р. від тяжкої онкологічної хвороби.

2 серпня 1983 року архієпископом Чернігівським і Ніжинським Антонієм, тимчасово керуючим Сумською єпархією, був рукопокладений у сан диякона, 19 серпня, в день Преображення Господнього – у сан священика до Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Суми.

З 16 квітня 1983 року отець Миколай – настоятель храму Різдва Іоанна Предтечі в Сумах.

У 1990 р. возведений у сан протоієрея, у 2000-му нагороджений хрестом з прикрасами, 2002-го – митрою.