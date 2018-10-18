У Ризі відбудеться Міжнародна православна педагогічна конференція «Церква, сім'я і школа»
07:11, 18 жовтня 2018Православ`я
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У Ризі відбудеться XVII Міжнародна православна педагогічна конференція / pravoslavie.lv
У Ризі (Латвія) 25 жовтня відбудеться XVII Міжнародна православна педагогічна конференція «Церква, сім'я і школа».
Тема конференції: «Захист і підтримка материнства як найважливіша передумова збереження сімейних цінностей». Про це повідомляє офіційний сайт Латвійської Православної Церкви.
Конференцію попередить Божественна літургія і молебень у Кафедральному соборі Різдва Христового Риги.
Конференція розпочне роботу о 10 годині в залі засідань Ризької Ратуші. Початок реєстрації о 9 годині ранку. Участь у конференції - за запрошеннями.
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