У Ризі відбудеться Міжнародна православна педагогічна конференція «Церква, сім'я і школа»

У Ризі (Латвія) 25 жовтня відбудеться XVII Міжнародна православна педагогічна конференція «Церква, сім'я і школа». Тема конференції: «Захист і підтримка материнства як найважливіша передумова збереження сімейних цінностей». Про це повідомляє офіційний сайт Латвійської Православної Церкви. Конференцію попередить Божественна літургія і молебень у Кафедральному соборі Різдва Христового Риги. Конференція розпочне роботу о 10 годині в залі засідань Ризької Ратуші. Початок реєстрації о 9 годині ранку. Участь у конференції - за запрошеннями.

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