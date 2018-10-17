Хор Іонинського монастиря виступить на «Острові класики» у Дніпрі

Хор київського Свято-Троїцького Іонинського монастиря УПЦ у понеділок 29 жовтня стане учасником проекту «Місце зустрічі — Острів класики» і виступить з концертом в академічному театрі драми і комедії міста Дніпро.

На слухачів чекають пісні з духовної скарбниці співочої культури Візантії, Сербії, Болгарії, Грузії та православної Русі, повідомляє "Фома в Україні".

Організатор заходу — дніпровський Центр православної культури «Лествиця».

Художній керівник та регент хору — професор, Заслужений діяч мистецтв України протоієрей Димитрій Болгарський.

«Не часто доводиться в межах нашого улюбленого міста чути справжній, якісний духовний спів, а тим більше - спів братії Іонинського чоловічого монастиря. За богослужінням відмінність між світським виконанням і чернечим величезна. Наприклад, на Святій Горі Афон, я чув, як співають ченці Ватопедського монастиря, у Києві — Іонинської обителі та Печерської лаври. Для себе я зрозумів, що особливість їх виконання полягає в тому, що вони не просто співають — вони моляться. Ось такий благодатний стан чекає на слухачів "Острова класики"», — сказав режисер проекту «Острів класики» Заслужений працівник культури України протоієрей Ігор Собко.