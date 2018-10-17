Вийшов третій номер журналу «Пастир і паства» для священиків

До свята Покрову вийшов третій номер журналу УПЦ для священиків «Пастир і паства».

Головна тема випуску: вірність Церкві в часи випробувань, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Журнал «Пастир і паства» виходить з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія і є офіційним друкованим виданням Української Православної Церкви, адресованим духовенству.

Відкриває третій номер журналу інтерв’ю, у якому Предстоятель відповідає на питання пов’язані з наданням Томосу Україні.

Стаття митрополита Бориспільського та Броварського Антонія (Паканича) присвячена проблемі правильного розумінні місії Церкви в світі. Єпископ Віктор (Коцаба) ділиться міркуваннями про те, чи є благом для Церкви намагання політиків, громадських діячів та пересічних громадян втручатися у справи церковні. Протоієрей Сергій Ющик аналізує загрози Церкві, які виникають тоді коли християнство стає офіційною релігією у державі.

Протоієрей Олексій Добош аналізує сучасній стан релігійного життя в Західній Європі, моделі взаємодії церкви з державою та суспільством.

Історичний нарис передачі Київської митрополії до Московського Патріархату у 1686 р. та міркування про те, чи може буде повернута історія назад, містяться у статті А. Власова «Передача Київської митрополії у 1686 році: як це було та чи можливий зворотній хід?».

Крім того, створено у мережі Теlergram групу «Пастир & паства», з якої можна дізнатися найактуальнішу інформацію з життя Церкви.