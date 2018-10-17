На Закарпатті проходять збори капеланів УПЦ

На території Мукачівської єпархії УПЦ на базі військової частини Т0300, що у м.Чоп, 16-18 жовтня проходять щорічні збори військових священнослужителів УПЦ.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на kapelan.org.ua.

У рамках відкриття зборів 16 жовтня відбулася зустріч голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина з керуючим Мукачівською єпархією митрополитом Мукачівським і Ужгородським Феодором.

Після завершення зустрічі для гостей та військовослужбовців частини було проведено урочистий духовний концерт, за участі Заслуженого академічного Закарпатського народного хору та хору священиків єпархії.

17 жовтня в Успенському храмі м. Чоп митрополит Августин, у співслужінні митрополита Феодора та священнослужителів-капеланів, звершив Божестенну літургію. За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир на Українській землі.

Також архіпастирі звершили заупокійну панихиду за першим настоятелем храму протоієреєм Михайлом Бобиком, який за час свого служіння побудував 5 храмів у Мукачівській єпархії.

Після соборної молитви розпочалася військова конференція «Військове духовенство УПЦ у системі штатного військового капеланства (духовенства) України: виклики сьогодення та перспективи розвитку».

Зібрання традиційно розпочалось із молитви, після чого було зачитано привітання учасникам зборів від Предстоятеля УПЦ.

«Ми, як і раніше, вважаємо духовно-пастирську опіку військовослужбовців одним із пріоритетних напрямків діяльності Української Православної Церкви. Водночас, не залишаючи поза увагою ваше повсякденне пастирське служіння, засвідчуємо про наше розуміння складнощів капеланського служіння в умовах сьогодення і молимося за усіх вас», — зазначив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Військова конференція триватиме до 18 жовтня.