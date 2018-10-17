У Сімферопольській і Кримській єпархії оголосили збір коштів для допомоги постраждалим під час вибуху в Керчі

У зв'язку з трагедією, що сталася 17 жовтня в керченському коледжі, митрополит Лазар видав розпорядження про проведення у всіх храмах Сімферопольської і Кримської єпархії заупокійних панахид за загиблими в Політехнічному коледжі Керчі.

З 17 жовтня, включаючи суботу і неділю в усіх храмах єпархії оголошено збір коштів для допомоги потерпілим і пораненим під час вибуху, повідомляє прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії.

Також митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар направив співчуття митрополиту Платону і керівництву міста Керч у зв'язку з цими трагічними подіями.

18 жовтня о 10.00 з благословення митрополита Лазаря в Олександро-Невському кафедральному соборі Сімферополя відбудеться панахида за загиблими у керченському політехнічному коледжі. Очолить богослужіння єпископ Ялтинський Нестор.