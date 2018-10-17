Видані перші два томи зібрання праць рівноапостольного Миколая Японського

Відбулася презентація перших двох томів десятитомного зібрання праць рівноапостольного Миколая Японського.

Цей науково-дослідний проект із видання повного письмового спадку святителя Миколая (Касаткіна) здійснюється Ніколо-Угрешською духовною семінарією у взаємодії з Відділом зовнішніх церковних зв'язків і сходознавчих наукових і громадських організацій, повідомляє mospat.ru.

У дослідницькій діяльності були залучені представники науки та культури, краєзнавці, священнослужителі, перекладачі, громадські діячі.

"У рамках проведення роботи з підготовки цього зібрання ми намагаємося зібрати воєдино і представити читачеві весь виявлений на поточний момент письмовий спадок святителя Миколая. У 2020 році ми будемо відзначати 50-річчя прославлення у лику рівноапостольних архієпископа Токійського Миколая (Касаткіна). Вірю, що наші скромні зусилля сприятимуть поширенню знань про вірного сина Руської Православної Церкви, апостола Країни висхідного сонця, визначного архіпастиря, вченого-сходознавця, дипломата, етнографа, лінгвіста та перекладача", - сказав митрополит Іларіон на презентації.