Віруючі канонічних територій РПЦ можуть відвідувати Афон - Митрополит Іларіон

Віруючі та священики канонічних територій Руської Православної Церкви можуть відвідувати Афон, але священики не можуть брати участь у богослужіннях.

Про це розповів голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє «Православ'я і світ».

Це пов'язано з рішенням Синоду РПЦ, засідання якого проходило в Мінську 15 жовтня, про переривання євхаристійних відносин із Константинопольським патріархатом.

«Поїхати на Афон може будь-яка людина, яка має грецьку візу і дозвіл на в'їзд на Афон. Молитися Богу ми можемо в будь-якому місці на Землі. Але є таке поняття як євхаристійне спілкування. Це можливість для віруючого однієї церкви причащатися в храмах іншої церкви і сповідатися. Ми розірвали євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом. Афон входить у його юрисдикцію. Для нас розрив спілкування означає, що ми не можемо нині здійснювати богослужіння в афонських монастирях, не можемо причащатися, але ми можемо відвідувати ці монастирі як віруючі, як туристи. Тобто, ніякого розриву людських зв'язків немає», – сказав митрополит Іларіон.

Він повідомив, що у разі участі священиків у богослужіннях у монастирях Святої Гори правлячий архієрей зможе накласти канонічне прещеніє на священика. Це може бути догана або заборона священнослужіння.