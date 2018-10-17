У Єрусалимській Церкві закликають до великого діалогу в православному світі щодо українського питання

Один з ієрархів Святої землі, архієпископ Севастійський Феодосій закликав усі Церкви негайно приєднатися до врегулювання суперечок між Руською Православною Церквою і Константинополем.

За його словами, це загрожує катастрофою для православного світу, повідомляє російське інформагентство.

«Ми відчуваємо біль і смуток від того, що відбулося між двома сестринськими Церквами... Ми закликаємо якомога швидше розпочати позитивні ініціативи, великий діалог, щоб знайти рішення цієї кризи, наслідки якої будуть катастрофічними для нашої Православної Церкви», — сказав архієпископ Феодосій.

«Ми просимо глав християнських церков світу втрутитися... Ми вважаємо, що цей спір між двома Церквами потребує позитивного втручання інших Православних Церков. Я бажаю, щоб Патріархи Православного світу в Константинополі, Антіохії, інших Церквах швидко втрутилися і зупинили ескалацію цього спору, який став реальною загрозою для єдності Церкви», — сказав він.

Владика Феодосій також сказав, що він не вважає неможливим вирішення церковної кризи в Україні.