РПЦ може зупинити своє служіння в Храмі Гробу Господнього

Руська Православна Церква призупинить участь у службах у Храмі Гробу Господнього, якщо Єрусалимський патріархат прийме сторону Константинопольського патріархату й допустить до служіння в Храмі представників УПЦ КП.

Про це заявив секретар Руської духовної місії в Єрусалимі ігумен Никон, повідомляє російське інформагентство.

Він підкреслив, що якщо Єрусалимський патріархат допустить до служіння в Храмі Гробу Господнього та інших святих місцях представників УПЦ КП, то «тоді нам доведеться призупинити служіння з ними. Фактично це буде продовження скандалу, і, ймовірно, я так припускаю, що доведеться і з Єрусалимським патріархатом тоді припиняти спілкування...» - розповів ігумен Никон.

Він сказав, що греко-православний Єрусалимський патріархат поки що не відреагував на рішення Синоду РПЦ про розірвання спілкування з Константинопольським патріархатом.

Ігумен пояснив, що така ситуація не завадить вірних канонічних територій РПЦ бути присутніми на церемонії сходження Благодатного вогню, яка відбувається щороку напередодні Великодня в єрусалимському Храмі Гробу Господнього.