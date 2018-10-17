Турецька Православна Церква подала позов у суд на Константинопольський патріархат

Турецька Православна Церква (неканонічна православна юрисдикція, створена в 1921-1922 роках – ред.) подала позов у суд на Константинопольський Патріархат.

Про це повідомляє російське інформагентство.

Як заявила прес-секретар патріархату Турецької Православної Церкви Севгі Еренерол, позов поданий на тлі рішення приступити до надання автокефалії церкві в Україні.

За її словами, у позові зазначено, що «це справа політична, і далека від релігії».

«У Патріарха Варфоломія немає повноважень відправляти своїх екзархів в Україну та давати їй автокефалію церкві. Статус Константинопольського патріарха, згідно з Лозаннським мирним договором 1923 року, обмежується відправленням богослужінь для греків, які проживають у Туреччині», – сказала Еренерол.

Вона також заявила, що Патріарх Варфоломій перевищив свої повноваження й втрутився у внутрішні справи країн.