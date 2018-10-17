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У Дніпропетровській області побудують православний храм

10:27, 17 жовтня 2018
Православ`я
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Митрополит Іриней звершив чин на заснування церкви / eparhia.dp.ua

Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней 16 жовтня відвідав село Олександрівка, Дніпропетровської області, де звершив чин на заснування церкви.

За чином на заснування церкви з закладкою першого каменя та святих мощів у фундамент споруджуваного храму владиці співслужили представники духовенства, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Митрополит подякував усім за щире бажання у творенні храму Божого і побажав усім дочекатися завершення будівництва й освячення.

З благословення Блаженнішого МитрополитаОнуфрия, митрополит Іриней вручив ряд високих церковних нагород.

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