У Дніпропетровській області побудують православний храм
10:27, 17 жовтня 2018Православ`я
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Митрополит Іриней звершив чин на заснування церкви / eparhia.dp.ua
Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней 16 жовтня відвідав село Олександрівка, Дніпропетровської області, де звершив чин на заснування церкви.
За чином на заснування церкви з закладкою першого каменя та святих мощів у фундамент споруджуваного храму владиці співслужили представники духовенства, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.
Митрополит подякував усім за щире бажання у творенні храму Божого і побажав усім дочекатися завершення будівництва й освячення.
З благословення Блаженнішого МитрополитаОнуфрия, митрополит Іриней вручив ряд високих церковних нагород.
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