У Дніпропетровській області побудують православний храм

Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней 16 жовтня відвідав село Олександрівка, Дніпропетровської області, де звершив чин на заснування церкви.

За чином на заснування церкви з закладкою першого каменя та святих мощів у фундамент споруджуваного храму владиці співслужили представники духовенства, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Митрополит подякував усім за щире бажання у творенні храму Божого і побажав усім дочекатися завершення будівництва й освячення.

З благословення Блаженнішого МитрополитаОнуфрия, митрополит Іриней вручив ряд високих церковних нагород.