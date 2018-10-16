На Одещині з православного храму викрали старовинні ікони

У ніч на 16 жовтня в селі Приозерне, Одеської області невідомі обікрали храм на честь святої Параскеви, проникнувши через двері пономарки-ризниці, попередньо зрізавши їх.

Працівники храму, які прийшли вранці, поінформували про подію настоятеля, який викликав поліцію, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

За попередніми даними, злодії вкрали написану на полотні старовинну півтораметрову ікону святої Варвари в позолоті, а також дві інші старовинні ікони та дискос. Також було видно, що злочинці розглядали й інші речі, але не взяли їх.