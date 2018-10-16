Що означає заборона євхаристійних відносин із Константинополем, щодо Афона

Віруючі Православної Церкви в Росії, Україні, Білорусі, Молдові, Азербайджані, Казахстані, Киргизії, Латвії та Литві, в Таджикистані і Туркменії, Узбекистані, Естонії не зможуть брати участі в таїнствах, а священики - служити на Святій Горі.

Причина цього - розрив євхаристійних відносин Московського з Константинопольським Патріархатами через дії останнього щодо українського церковного питання. Рішення про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом Синод РПЦ прийняв на засіданні в Мінську 15 жовтня.

Прес-секретар Патріарха Кирила священик Олександр Волков сказав, що «для вірних нашої Церкви означає, що відтепер і надалі до зміни позиції Константинополя і, відповідно, перегляду своєї позиції Руською Церквою, вони не зможуть брати участь у богослужіннях, причащатися, молитися в храмах Константинопольського патріархату, брати участь в інших таїнствах».

Так як Афон знаходиться під управлінням Константинопольського патріархату, приступати до таїнств на чернечому півострові віруючі тепер не можуть. Заборонено приступати до таїнств також у Свято-Пантелеймонівському монастирі. Він знаходиться в церковній юрисдикції Константинополя - хоча до революції контролювався Руською Православною Церквою.