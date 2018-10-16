У Жмеринці відбувся благодійний православний фестиваль «Діти під Покровом Пресвятої Богородиці»

У Жмеринці 15 жовтня відбувся ІІ благодійний православний фестиваль «Діти під Покровом Пресвятої Богородиці».

Метою заходу був збір коштів для хворих дітей Жмеринського району, які потребують термінового лікування, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Цього року у фестивалі взяли участь два місцевих колективи: вокальний ансамбль Жмеринської дитячої музичної школи та хор ветеранів війни та праці «Надвечір’я», а також і гості з Вінниці.

Однією з «родзинок» цьогорічного фестивалю став виступ відомого українського кобзаря Василя Жданкіна та його доньки Анастасії, якы виконали у дуеті та сольно кілька українських пісень, балад і духовних кантів.

Також відбувся виступ почесного гостя фестивалю, переможця 7-го сезону телепроекту «Голос країни» протоієрея Олександра Клименка.

Під час концерту та благодійного ярмарку, який проводився у рамках фестивалю і був організований силами парафіян Жмеринки і району, вдалося зібрати понад 43 тисячі гривень. Ці кошти будуть передані дітям, які потребують термінової допомоги у лікуванні.