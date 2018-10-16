У Запоріжжі православні молитовно відзначив 75-у річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників
12:17, 16 жовтня 2018Православ`я
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Подячний молебень у Запоріжжі / hramzp.ua
Запоріжжя 14 жовтня відзначило 75-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників.
З благословення митрополита Луки у всіх храмах єпархії були відслужені подячні молебні, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
У ході богослужінь парафіяни та духовенство піднесли молитви про людей, ціною життя яких було звільнено місто.
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