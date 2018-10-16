В УПЦ розповіли про зміни щодо відвідування святинь Константинопольського патріархату (відео)

Дуже багато людей відвідували святині, які знаходяться у відомстві Константинопольської патріархії, але так, як раніше вже не буде.

Про це сказав глава Синодального інформаційно-просвітницького відділу архієпископ Климент (Вечеря), коментуючи рішення Синоду РПЦ від 15 жовтня в інтерв'ю "Главновости", розміщеному на офіційному сайті УПЦ.

"Звичайно для віруючих людей будуть певні перешкоди, складності, але й для тих храмів, для тих монастирів, для тих єпархій Константинопольської патріархії, які, будемо говорити по-правді, жили за рахунок віруючих з Руської Православної Церкви, з України, з Білорусі, з Молдови, сьогодні, думаю, для них починається нова ситуація. І це безумовно буде створювати привід для того, щоб вони подумали, наскільки правильно вчинили вони спокусившись на канонічну територію Української Православної Церкви", - зазначив владика Климент.

Разом з тим він закликав віруючих "молитися про відновлення цієї церковної єдності, молитися про те, щоб цей поділ не поглиблювалося, і щоб він не приносив шкоди ще й іншим країнам, іншим Помісним Православним Церквам".

При цьому архієпископ Климент пояснив, що "якщо нині Константинопольський Патріархат зафіксує своє право скасовувати свої рішення трьохсотрічної, п'ятсотлітньої, тисячолітньої давності, то це призведе до повного хаосу у взаєминах Помісних Православних Церков".

"Бо в історії кожної Помісної Церкви їх канонічні території затверджувалися в силу дуже багатьох процесів. І ці території зафіксовані різними документами. Якщо нині піддавати ревізії, історію такої давності, то будемо мати цілий ряд вогнищ конфліктів, з'ясувань відносин між Православними Церквами", - підсумував владика Климент.