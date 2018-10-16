У РПЦ перерахували місця паломництва, де віруючим відтепер не можна брати участь у таїнствах

У Руській Православній Церкві звернули увагу туристів на важливість дотримання рішень Синоду, який повністю розірвав спілкування з Константинопольським патріархатом.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"За відмову слідувати такого роду забороні для духовенства передбачені покарання (стягнення), а для мирян - покаяння на сповіді в непослуху Церкві", - розповів секретар Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Ігор Якимчук.

Він також уточнив, де саме на популярних туристичних напрямках розташовані храми Константинопольської церкви.

За словами священика, в Туреччині це всі чинні храми Стамбула, єдиний чинний храм в Анталії, а в Греції - на Криті й на островах Додеканеса, розташованих у південно-східній частині Егейського моря, найбільший з яких - Родос.

"Звичайно, є ще Афон, який також в юрисдикції Константинополя, але відпочивати туди не їздять", - зауважив він.