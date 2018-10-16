У Луцьку відбувся перший фестиваль недільних шкіл Волинської єпархії УПЦ "Покров"

У неділю, 14 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці на подвір’ї Волинської духовної семінарії відбувся Перший фестиваль недільних шкіл Волинської єпархії «Покров».

Захід був організований Молодіжним відділом Волинської єпархії УПЦ та недільною школою Свято–Покровського храму Луцька, повідомляє прес-служба єпархії.

На свято прибули близько 400 учасників. У фестивалі прийняли участь вісім недільних шкіл Волинської та Рівненської єпархій. Загальноєпархіальний фестиваль також відвідали представники громадських організацій «Даун – синдром» та «Янголята».

До організації Першого фестивалю недільних шкіл Волинської єпархії “Покров” були залучені і студенти Волинської духовної семінарії.

Загалом діти мали можливість дізнатись історію про силу батьківської молитви до Пресвятої Богородиці, поласувати козацьким кулішем та смачними млинцями, лимонадом та солодкою ватою, пограти у рухливі та інтелектуальні ігри.

Також учаники заходу приймали участь у майстер-класах із гончарства, скрапбукінгу, «української іграшки» та «осіннього віночку».

Окрім того, в ході фестивалю на учасників очікував флеш-моб, який об’єднав усіх присутніх, а також святково прикрашена фотозона.

Головним подарунком для гостей став показовий виступ від клубу середньовічного бою «Айна бера».