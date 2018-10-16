Тисячі віруючих відсвяткували Покрова у Святогірській лаврі

Свято Покрови Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії для Свято-Успенської Святогорської лаври — одне з її престольних днів. Покровський храм — третя наземна церква, облаштована у Святогірській пустині після її відновлення у 1844 р. і один з найдавніших храмів обителі.

Це свято у Свято-Успенській Святогірській лаврі 15 жовтня відзначили за традицією урочисто, повідомляється на сайті обителі.

Багаторічною усталеною благочестивою традицією святої обителі став триденний піст напередодні свята. У саме свято Покрови Пресвятої Богородиці вся братія і численні паломники обителі причащаються Святих Христових Таїн.

Також статутною особливістю цих трьох днів у Святогір'ї є служіння молебню з акафістом Божій Матері після закінчення ранкового правила.

У саме свято Покрови Божої Матері служби відбувалися в Покровському та Успенському храмах. Богослужіння розпочалися о 6.00.

Після закінчення ранкового правила в храмі правився водосвятний молебень з акафістом Покрову Пресвятої Богородиці.

По закінченні божественної літургії відбувся хресний хід навколо Успенського і Покровського храму, який очолив намісник Святогірської лаври. На чолі хресного ходу несли ікону Покрови Пресвятої Богородиці.

З молебним співом православні обійшли храми святої обителі, духовенством чотири рази читалося Святе Євангеліє і відбувалося окроплення святою водою. Після повернення хресного ходу назад в Успенський собор, віруючими співалась молитва Богородиці «Царице моя Преблагая», а також величання свята і многоліття. Владика Арсеній привітав усіх зі святом Покрови і закликав усіх бути вірними дітьми Святої Православної Церкви.