У Московському Патріархаті пояснили, що зміниться для віруючих після розриву спілкування з Константинопольською Церквою

Тепер віруючі канонічних територій Руської Православної Церкви не зможуть причащатися у храмах Константинопольського патріархату.

Про це заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон (Алфєєв), повідомляють російські ЗМІ.

Такий висновок випливає з рішення Священного Синоду РПЦ в Мінську про визнання неможливості євхаристійного спілкування зі Вселенським патріархатом.

«У практичному плані це рішення означає, що ми не зможемо звершувати спільні богослужіння з Константинопольським патріархатом, наші архієреї і священики не зможуть брати участь у звершенні літургії спільно з ієрархами і священиками Константинопольського патріархату, а миряни не зможуть причащатися у храмах Константинопольського патріархату», - пояснив митрополит Іларіон.

За його словами, рішення Синоду Руської Православної Церкви про припинення спільних богослужінь і неможливості прихожанам причащатися у храмах Константинопольського патріархату поширюється на всю канонічну територію РПЦ.

«А це означає, що обмеження відтепер діють у Росії, Україні, у Білорусі, Молдові, Азербайджані, Казахстані, Киргизії, Латвії та Литві, у Таджикистані і Туркменії, в Узбекистані, Естонії, а також поширюються на прихожан РПЦ, які проживають в інших країнах», - заявив він.

Митрополит Іларіон також підкреслив, що Руська Православна Церква не приймає рішень Константинопольського патріархату і не буде їх дотримуватися.

"Розкол залишається розколом, - сказав митрополит Іларіон, - лідери розколу - лідерами розколу. А Церква, яка визнала розкольників і вступила з ними у спілкування, тим самим виключила себе з канонічного поля Православної Церкви".

"Саме це є головною причиною, за якою ми змушені перервати спілкування із Константинопольським патріархатом як із таким, що повністю ідентифікував себе із розколом", - сказав митрополит.

Також Митрополит Волоколамський додав, що РПЦ "не визнає рішення Константинопольського патріархату про надання Українській Церкві автокефалії".

"Було прийнято рішення про скасування акта Константинопольського патріархату 1686 року про включення Київської митрополії до складу Московського патріархату, а також було прийнято рішення про заснування ставропігії Константинопольського патріархату в Україні. Всі ці рішення, з точки зору РПЦ, беззаконні і канонічно нікчемні. РПЦ не приймає цих рішень, не буде ним слідувати", - повідомив митрополит.

Разом із тим він додав, що РПЦ сподівається, що Константинополь перегляне своє рішення. "Ми сподіваємося, що здоровий глузд восторжествує, що Константинопольський патріархат змінить своє ставлення до існуючої церковної реальності", - сказав митрополит.

"Блаженніший митрополит Онуфрій брав участь у сьогоднішньому засіданні від початку до кінця. І, як і всі члени Синоду, підтримав його рішення", - повідомив митрополит Іларіон.

Він додав, що "Руська Православна Церква розраховує на те, що Константинополь перегляне свої рішення по Україні".

Як повідомлялося, Константинопольський патріархат на засіданні Синоду, яке відбулося 9-11 жовтня, підтвердив рішення про те, що приступає до надання автокефалії церкві України, і скасував рішення 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату. Також було прийнято рішення зняти анафему з глави УПЦ КП Філарета і глави УАПЦ Макарія. Також було оголошено про бажання повернути Київську митрополію під юрисдикцію Вселенського патріархату.