Митрополит Елладської Церкви закликав скликати позачерговий Синод по ситуації в Україні

Митрополит Кіфірський та Антикіфірський Серафим направив листа до Священного Синоду Елладської Православної Церкви з проханням скликати позачергове засідання у зв’язку з церковної ситуацією в Україні.

Документ 15 жовтня опублікувало агентство Romfea, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Митрополит Серафим закликав Елладську Церкву відреагувати на церковну ситуацію в Україні. У листі йдеться про можливість громадянського протистояння в Україні через церковну кризу, а також про загрозу переслідувань канонічної Української Церкви.

Також ієрарх зазначив, що намітився розрив між грецькими та слов’янськими Церквами, у зв’язку з чим він пропонує ієрархам Елладської Церкви зібратися на позачерговому Священному Синоді для обговорення нагальних проблем.

Нагадаємо, раніше митрополит Кіфірській Серафим звернувся до Патріарха Варфоломія із закликом своїми діями в Україні не провокувати розкол світового Православ’я.