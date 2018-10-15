Понад мільйон віруючих вклонилися десниці Спиридона Триміфунтського

За час перебування десниці святителя Спиридона Триміфунтського в Росії – з 24 серпня по 14 жовтня – святині вклонилися понад мільйон віруючих.

— Сумарно ми говоримо про цифру понад мільйон людей, — сказала співробітниця Патріаршої прес-служби Марія Коровіна, додавши, що тільки в Москві ковчегу зі святинею вклонилися близько 500 тисяч паломників, повідомляє сайт spiridon.patriarchia.ru.

У понеділок 15 жовтня після урочистого молебню ковчег з десницею святого відправили на грецький острів Корфу, де він постійно перебуває.

Нагадаємо, що десницю святителя Спиридона Триміфунтського привезли в Росію влітку з грецького острова Корфу. З 24 серпня їй паломники вклонилися у різних регіонах країни.