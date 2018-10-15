РПЦ відтепер не співслужить з Константинопольською Церквою, а вірні - не беруть участь у таїнствах

Священний Синод Руської Православної Церкви визнав неможливим подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським Патріархатом.

Відповідну Заяву було ухвалено на засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви, що відбувся 15 жовтня в Мінську, повідомляє patriarchia.ru.

Члени Священного Синоду визнали неможливим подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським Патріархатом.

У Заяві, зокрема, сказано: «Прийняття у спілкування розкольників і анафематствуваної в іншій Помісній Церкві особи з усіма рукопокладеними ними "єпископами" і "кліриками", посягання на чужі канонічні уділи, спроба відректися від власних історичних рішень і зобов'язань, — все це виводить Константинопольський Патріархат за межі канонічного поля і, до великої нашої скорботи, робить неможливим для нас продовження євхаристійного спілкування з його ієрархами, духовенством і мирянами».

«Відтепер і надалі до відмови Константинопольського Патріархату від прийнятих ним антиканонічних рішень для всіх священнослужителів Руської Православної Церкви неможливо співслужіння з кліриками Константинопольської Церкви, а для мирян — участь в обрядах, що звершуються у її храмах», — зазначається у документі.