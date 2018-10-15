Митрополит Онуфрій взяв участь у роботі Священного Синоду РПЦ у Мінську

Блаженніший Митрополит Онуфрій 15 жовтня взяв участь у черговому засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви, що відбулося в Мінському єпархіальному управлінні.

Засідання очолив Патріарх Кирил, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт patriarchia.ru.

У якості тимчасового члена від Української Православної Церкви у роботі Синоду взяв участь митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.

Під час засідання були обговорені актуальні питання життєдіяльності Церкви. Зокрема, усі члени Синоду висловили підтримку канонічній Українській Православній Церкві на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм.

У результаті роботи Священного Синоду Руської Православної Церкви була прийнята заява у зв’язку з останніми діями Константинопольського Патріархату щодо церковних питань в Україні.