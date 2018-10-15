При кафедральному соборі УПЦ нагодували біля 100 нужденних

Біля 100 малозабезпечених взяли участь у першому безкоштовному сніданку для безпритульних, інвалідів, бідних і незаможних людей, що пройшов на території споруджуваного Кафедрального собору УПЦ на честь Воскресіння Христового 12 жовтня.

Ранкове гаряче харчування для знедолених тут планується проводити щодня, повідомляє "Фома в Україні" з посиланням на сайт храму.

Сніданки будуть проходити в рамках соціального проекту собору «Друзі на вулиці» за сприяння благодійної організації «Рука допомоги».

Перша трапеза була поминальною. Ключар собору, вікарій Київської Митрополії архієпископ Варсонофій пригостив усіх в пам'ять своєї матері Марії, яка почила 4 жовтня. Він попросив усіх молитися за упокій її душі. Перед початком трапези владика відслужив заупокійну літію.