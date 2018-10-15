У Мінську почалося засідання Синоду РПЦ
14:24, 15 жовтня 2018Православ`я
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Собор Зішестя Святого Духа, Мінськ / ru.wikipedia.org
Під головуванням Патріарха Кирила в Мінську почалося засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви.
У роботі засідання бере участь Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє російське інформагентство.
Як повідомлялося, 11 жовтня Синод у Стамбулі "зняв анафему" з глав УПЦ КП і УАПЦ, оголосив про відкриття свого подвір'я в Києві та припинив дію указу 300-річної давності про передачу Київської митрополії Москві.
Синод РПЦ призупинив молитовне спілкування з Константинопольським патріархатом, якщо неканонічні дії щодо України продовжаться, Московський патріархат заявив, що буде змушений розірвати євхаристійне спілкування з Константинопольською Церквою.
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