У Мінську почалося засідання Синоду РПЦ

Під головуванням Патріарха Кирила в Мінську почалося засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви.

У роботі засідання бере участь Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє російське інформагентство.

Як повідомлялося, 11 жовтня Синод у Стамбулі "зняв анафему" з глав УПЦ КП і УАПЦ, оголосив про відкриття свого подвір'я в Києві та припинив дію указу 300-річної давності про передачу Київської митрополії Москві.

Синод РПЦ призупинив молитовне спілкування з Константинопольським патріархатом, якщо неканонічні дії щодо України продовжаться, Московський патріархат заявив, що буде змушений розірвати євхаристійне спілкування з Константинопольською Церквою.