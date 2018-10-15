Митрополит Онуфрій сказав, що православні молились, щоб бажаючі влади над усіма, шукали волі Божої (відео)

У своєму слові після богослужіння у Києво-Печерській лаврі ввечері 14 жовтня Блаженніший Митрополит Онуфрій розповів про події, які сьогодні відбуваються у Православному світі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Сьогодні і в Церкві є своя спокуса, не буду вдаватися в подробиці того, що ми сьогодні переживаємо, але скажу, що є люди, які шукають влади над усіма віруючими, – зазначив Архіпастир, – які хочуть бути першими, і щоб усі їм підкорялися безумовно».

«Ми молимося Богові, щоб Господь дав всім добрий розум, щоб ми шукали не влади один над одним, а волі Божої. Щоб ми розуміли, чого Бог хоче від нас і щоб ми намагалися робити те, що він хоче, щоб ми робили. Тому, що в цьому наша сила, краса і багатство», – сказав Предстоятель.