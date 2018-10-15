Антіохійський Патріарх закликав скликати Всеправославний Собор

Патріарх Антіохійський Іоанн закликав до скликання Всеправославного Собору.

Про це Патріарх Антіохійський і всього Сходу Іоанн X заявив 14 жовтня після Божественної літургії, яку звершив разом із Патріархом Сербським Іринеєм у храмі Святого Савви в Белграді, куди прибув із візитом, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт Сербської Православної Церкви.

«Яка необхідність саме зараз дискутувати з питань автономій або автокефалій, коли нам найбільше потрібна повна і тверда єдність всіх православних християн? Немає жодних сумнівів, що Православна Церква має розглянути свої проблеми на загальному Соборі, де були б зібрані глави всіх Помісних Церков», – сказав Патріарх Антіохійський і всього Сходу Іоанн.

Архіпастир також додав, що причини приїзду до Сербської Православної Церкви – «це наші зобов’язання спільно розглянути все те, що зараз ускладнює відносини між Помісними Православними Церквами».

За словами Патріарха, потрібно гаряче молитися Господу, щоб «Він відвів від Своєї Церкви всі хвилі політичних пасток, історичних потрясінь і руйнівного духу індивідуалізму, і щоб у ній сяяв дух Його слави».

«Нам найбільше потрібен час, в якому православне християнство буде одним словом і одним твердим Тілом посеред хаосу цього світу, який, перш за все, відрізняється розділеннями. Єдність православного християнського світу є запорукою, що Христос передав у наші руки, а згода Помісних Православних Церков – це те, що в першу чергу зберігає його єдність і згуртованість», – підкреслив Антіохійський Патріарх.

Раніше Синод Антіохійської Православної Церкви попросив Константинопольського Патріарха Варфоломія скликати екстрене зібрання Предстоятелів Помісних Церков для обговорення останніх змін у Православному світі, зокрема питання видачі автокефалії новим Церквам і для вироблення спільних рішень перш, ніж приймати фінальну резолюцію з цього питання.

Також із закликами до скликання Всеправославного Собору для вирішення цієї проблеми зверталися Предстоятелі та члени Синодів Олександрійської, Болгарської, Польської Церков та Церкви Чеських земель і Словаччини.