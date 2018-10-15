Грузинський Патріарх назвав історичне місто Мцхета новим Єрусалимом

Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II привітав народ зі святом Мцхетоба-Свєтіцховлоба і назвав історичне місто Мцхета новим Єрусалимом.

Як повідомляє "Супутник-Грузія", Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II у неділю звершив службу у соборі Светіцховелі.

Грузія 14 жовтня відзначається велике релігійне свято – Мцхетоба-Свєтіцховлоба, присвячене Хітону Господньому і Стовпу Животворящому, який розточує чудотворне миро.

"Сьогодні найбільше народне свято Мцхетоба-Светіцховлоба. Вітаю всіх із цим великим святом. Радість і гіркота замінюють один одного як брати-близнюки. Светіцховелі і Мцхета бачили багато і хорошого, і важкого. Сьогодні ми просимо Господа, щоб з благодаттю Светіцховелі, Бог дав нам мир, радість, любов, єдність Грузії... Мцхета – це новий Єрусалим, святе місто", - сказав Патріарх Ілія II.

На урочистій літургії був присутній прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе і мер Тбілісі Каха Каладзе.