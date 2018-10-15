У Мілані представники УПЦ провели святкові заходи з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі

Делегація Української Православної Церкви на чолі з головою Представництва УПЦ при міжнародних європейських організаціях єпископом Баришівським Віктором 11-12 жовтня провела ряд святкових заходів у Мілані (Італія) в рамках відзначення 1030-річчя Хрещення Русі.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, 11 жовтня єпископ Віктор очолив Божественну літургію у базиліці святого Амвросія, де знаходяться мощі святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Богослужіння звершувалося церковнослов’янською, українською, молдавською, італійською та грецькою мовами.

Того ж дня ввечері відбувалася зустріч представників УПЦ з молоддю та прихожанами Свято-Амвросіївської парафії Мілану.

12 жовтня єпископ Віктор звершив Божественну літургію на парафії святителя Амвросія Медіоланського у співслужінні настоятеля архімандрита Амвросія (Макар), настоятеля парафії у місті Леняно протоієрея Леоніда Михайлова, кліриків та гостей парафії у священному сані. За богослужінням, що звершувалось кількома мовами, співав академічний хор КДАіС.

Ввечері у актовій залі Міланського університету відбувся святковий захід та виставка.

У своїй промові владика Віктор, зокрема, зазначив: «Володимирове Хрещення – це наша П’ятидесятниця, адже в Дніпровських водах народилася соборна і апостольська Церква Київської Русі, правонаступницею якої сьогодні є Українська Православна Церква під очоленням Блаженнішого Митрополита Онуфрія».

Далі прозвучали церковні і народні піснеспіви у виконанні академічного хору КДАіС та хору парафії святителя Амвросія Медіоланського. Завершився вечір концертною програмою переможця «Голосу країни-2017» протоієрея Олександра Клименка.

9 жовтня святкові заходи з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі відбулися в Раді Європи та духовно-просвітницькому центрі ставропігійної парафії на честь Всіх святих у Страсбурзі.