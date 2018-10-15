У Почаєві в день свята Покрова Богородиці тисячі православних звершили хресний хід

У Почаєві на свято Покрова Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, у богослужіннях, які очолив митрополит Почаївській Володимир, молилися тисячі православних українців.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу обителі.

Владиці співслужили духовенство обителі та гості у священному сані. Всенічне бдіння з акафістом, рання та пізня літургії були відслужені в Свято-Преображенському соборі лаври.

Після завершення Божественної літургії відбувся великий хресний хід. Розпочавши молебень, братія обителі, насельники Свято-Духівського скиту, вихованці Почаївської семінарії та численні боголюбиві паломники з чудотворною іконою Богородиці пройшли вулицями міста навколо лаври. Хресній хід супроводжувався співом великого та братських хорів.

При вході в обитель паломників окропили святою водою. Закінчилася молитовна хода в Преображенському соборі, де був завершений молебень і владика-намісник привітав всіх зі святом і подякував за спільну молитву.