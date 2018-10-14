Вийшла в світ антологія, присвячена християнству в Іспанії у I тисячолітті

У петербурзькому видавництві "Алетейя" вийшла в світ книга "Mater Hispania: християнство в Іспанії у I тисячолітті".

Книга задумана як спроба познайомити читачів з Іспанією як із землею древніх святинь і святих, і її видання покликане стати першим кроком до їх загально церковного шанування, повідомляє сайт Корсунської єпархії РПЦ.

Упорядник і натхненник книги - протоієрей Андрій Кордочкин, настоятель храму рівноапостольної Марії Магдалини у Мадриді. Видавничу раду очолив митрополит Волоколамський Іларіон, голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Руської Православної Церкви.

У книзі вперше зроблена спроба ознайомити читача з різними епохами життя Церкви в Іспанії у I тисячолітті - римським, вестготським, і періодом арабського завоювання, а також із різноманіттям літературних жанрів. У книзі зібрані діяння мучеників, чернечі статути, історичні хроніки, віршовані праці. Вперше опублікований іспано-мосарабський календар, що відображає літургійний культ стародавніх іспанських святих, а також послідування стародавнього іспанського богослужіння.