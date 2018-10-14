У Мінську освятили храм-пам'ятник на честь Всіх Святих, який зводили понад чверть століття

У Мінську (Білорусь) сьогодні, 14 жовтня освячено храм-пам'ятник на честь Всіх Святих.

Про це повідомляють "Белновости".

Повідомляється, що у богослужінні взяв участь митрополит Мінський і Заславський Павел, патріарший екзарх всієї Білорусі, а також члени Священного синоду.

Зводили храм на честь Всіх Святих понад чверть століття. У 1991 році заставний камінь освятив патріарх Московський і всієї Русі Алексій II під час відвідин Білорусі.

У крипті храму знаходяться останки невідомих солдатів, загиблих на війні 1812 року, а також на Першій і Другій світових війнах.