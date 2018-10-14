У Мінську освятили храм-пам'ятник на честь Всіх Святих, який зводили понад чверть століття
19:50, 14 жовтня 2018Православ`я
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У крипті храму знаходяться останки невідомих солдатів, загиблих на війні 1812 року / news.tut.by
У Мінську (Білорусь) сьогодні, 14 жовтня освячено храм-пам'ятник на честь Всіх Святих.
Про це повідомляють "Белновости".
Повідомляється, що у богослужінні взяв участь митрополит Мінський і Заславський Павел, патріарший екзарх всієї Білорусі, а також члени Священного синоду.
Зводили храм на честь Всіх Святих понад чверть століття. У 1991 році заставний камінь освятив патріарх Московський і всієї Русі Алексій II під час відвідин Білорусі.
У крипті храму знаходяться останки невідомих солдатів, загиблих на війні 1812 року, а також на Першій і Другій світових війнах.
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