Митрополит Онуфрій очолює молебень у Києво-Печерській лаврі (наживо)
17:33, 14 жовтня 2018Православ`я
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Митрополит Онуфрій очолює молебень у Києво-Печерській лаврі / facebook.com/church.information.center
У день свята Покрова Богородиці Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій очолює молебень на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври.
Понад п’ять тисяч вірян моляться разом із Предстоятелем УПЦ, повідомляє Центр інформації УПЦ.
Митрополит Онуфрій очолює молебень у Києво-Печерській лаврі / facebook.com/church.information.center
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