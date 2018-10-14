Митрополит Онуфрій очолює молебень у Києво-Печерській лаврі (наживо)

У день свята Покрова Богородиці Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій очолює молебень на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Понад п’ять тисяч вірян моляться разом із Предстоятелем УПЦ, повідомляє Центр інформації УПЦ.

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