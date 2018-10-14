На Вінниччині освятили оновлений храм УПЦ на честь Феодосія Чернігівського

У суботу, 13 жовтня, митрополит Вінницький і Барський Симеон після ремонтних робіт проведених у храмі звершив освячення Престолу храму святителя Феодосія Чернігівського у селі Мізяків Калинівського району Вінниччини.

Після цього Архіпастир разом з духовенством району звершив Божественну літургію, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Після богослужіння митрополит Симеон виголосив проповідь, а також привітав настоятеля храму протоієрея Димитрія Бережнюка та вірян з освяченням Престолу.

Владика нагородив активних парафіян благословенними грамотами Вінницької єпархії. Отець Димитрій, в свою чергу, подякував митрополиту за архіпастирський візит та коротко нагадав історію храму, якому у 2018 виповнюється 115 років.