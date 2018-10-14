Патріарх Кирил прибув до Мінська, щоб очолити Священний Синод РПЦ

У суботу, 13 жовтня, Патріарх Кирил прибув до Мінська, щоб очолити Священний Синод Руської Православної Церкви.

Про це повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

Патріарх Кирил, звертаючись в аеропорту до представників засобів масової інформації, сказав: "Я прибув до Мінська, на близьку моєму серцю Білоруську землю, у рік 1030-річчя Хрещення Русі. І в зв'язку з цією чудовою подією — святкуванням круглої річниці нашої спільної християнської історії — було прийнято рішення провести в Мінську засідання Священного Синоду. Це перше в історії нашої Церкви засідання на Білоруській землі".

Патріарх зазначив, що на Священному Синоді "належить вирішити дуже багато важливих питань, у тому числі і відреагувати на те, що сьогодні відбувається у сім'ї Православних Церков, і на ту ситуацію, яка складається в Україні".

Зустріч Патріарха з білоруської паствою приурочена до 1030-літтю Хрещення Русі та свята Покрови Пресвятої Богородиці.

13 жовтня Предстоятель Руської Церкви звершив вечірнє богослужіння у Свято-Духовому кафедральному соборі міста Мінська.

14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, Патріарх Кирил проведе у столиці Республіки Білорусь чин великого освячення храму-пам'ятника на честь Всіх святих, очолить у новоосвяченому храмі служіння першої Літургії, а також покладе вінок до обеліску Перемоги в Мінську.

15 жовтня Патріарх зустрінеться у Палаці Незалежності з Президентом Республіки Білорусь А. Лукашенко. У той же день в Мінському єпархіальному управлінні відбудеться засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви.