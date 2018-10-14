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У день Покрову Богородиці Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у столичному Покровському монастирі

15:21, 14 жовтня 2018
Православ`я
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У день Покрову Богородиці Предстоятель очолив святкове богослужіння у Покровському монастирі столиці / news.church.ua

У день свята Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі Свято-Покровського жіночого монастиря столиці.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, йому співслужили духовенство та гості обителі у священному сані. За богослужінням також молились: настоятелька монастиря ігуменя Калісфенія з сестрами, численні парафіяни та паломники обителі.

Під час літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після Божественної літургії Блаженіший очолив хресний хід та молебень Пресвятій Богородиці.

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