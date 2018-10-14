У день Покрову Богородиці Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у столичному Покровському монастирі

У день свята Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі Свято-Покровського жіночого монастиря столиці.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, йому співслужили духовенство та гості обителі у священному сані. За богослужінням також молились: настоятелька монастиря ігуменя Калісфенія з сестрами, численні парафіяни та паломники обителі.

Під час літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після Божественної літургії Блаженіший очолив хресний хід та молебень Пресвятій Богородиці.