У день Покрову Богородиці Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у столичному Покровському монастирі
15:21, 14 жовтня 2018Православ`я
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У день Покрову Богородиці Предстоятель очолив святкове богослужіння у Покровському монастирі столиці / news.church.ua
У день свята Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі Свято-Покровського жіночого монастиря столиці.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, йому співслужили духовенство та гості обителі у священному сані. За богослужінням також молились: настоятелька монастиря ігуменя Калісфенія з сестрами, численні парафіяни та паломники обителі.
Під час літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.
Після Божественної літургії Блаженіший очолив хресний хід та молебень Пресвятій Богородиці.
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