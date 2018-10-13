Івано-Франківська єпархія УПЦ зустріла нового архіпастиря

На Івано-Франківську кафедру 12 жовтня прибув єпископ Івано-Франківський і Коломийський Серафим.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Нового керуючого єпархії та архієпископа Львівського та Галицького Філарета зустрічали духовенство та парафіяни у кафедральному соборі Різдва Христового м. Івано-Франківська.

Був відслужений молебень на початок всякої доброї справи. Після чого владика Філарет зачитав витяг з протоколу засідань Священного Синоду та указ Блаженнішого Митрополита Онуфрія про призначення владики Серафима правлячим єпископом Івано-Франківським і Коломийським.

Єпископ Серафим провів збори духовенства, під час яких познайомився зі священиками та станом справ у житті парафій ввіреної йому єпархії.

Нагадаємо, керуючий Івано-Франківською єпархією єпископ Тихон (в миру Степан Васильович Чижевський) помер 14 липня 2018 року після тривалої хвороби. Спочилий владика віддав служінню Православній Церкві 45 років свого життя. Тимчасове керування Івано-Франківською єпархією було доручено архієпископу Львівському і Галицькому Філарету. Рішенням Священного Синоду від 25 вересня 2018 року (Журнал 33) преосвященним Івано-Франківським і Коломийським було призначено єпископа Шумського Серафима, звільнивши його з посад вікарія Тернопільської єпархії та ректора Почаївської духовної семінарії.