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У Києво-Печерській лаврі почали святкувати Покрова

22:58, 13 жовтня 2018
Православ`я
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Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua

Напередодні свята Покрову Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, 13 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Завтра Предстоятель очолить святкове богослужіння у Свято-Покровському жіночому монастирі Києва.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
Напередодні свята Покрову Пресвятої Богородиці Митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua

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