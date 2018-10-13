У Києво-Печерській лаврі почали святкувати Покрова
22:58, 13 жовтня 2018Православ`я
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Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
Напередодні свята Покрову Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, 13 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Завтра Предстоятель очолить святкове богослужіння у Свято-Покровському жіночому монастирі Києва.
Напередодні свята Покрову Пресвятої Богородиці Митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
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