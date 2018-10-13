Священнослужителі УПЦ взяли участь в урочистостях з нагоди Дня захисника Вітчизни

Священнослужителі єпархій Української Православної Церкви 12 жовтня взяли участь в урочистостях з нагоди Дня захисника Вітчизни та привітали військових з професійним святом.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій взяв участь у святкових заходах з нагоди Дня захисника України, які відбулися у Рівненському обласному драматичному театрі. Митрополиту Анатолію першому було надано слово для привітання та відкриття урочистостей.

Владика Анатолій від імені духовенства та вірян Сарненсько-Поліської єпархії Української Православної Церкви, звернувшись до воїнів-захисників Держави, зокрема, сказав: «Сьогодні Держава відзначає День захисника нашої Вітчизни. Обов’язок Церкви – молитися за воїнів-захисників Держави. Тож, зичу Вам гідно понести звання воїна, захищати нашу Вітчизну, щоби нарід України міг мирно і щасливо жити в ній».

У заходах у Рівненському обласному музичному драматичному театрі також взяли участь секретар єпархії протоієрей Олександр Єгоров та прес-секретар архімандрит Герман (Кулакевич).

Духовенство звернулось до військових зі словами привітання. Хвилиною мовчання присутні віддали шану усім загиблим за Україну, після чого військовослужбовців нагородили державними нагородами та почесними грамотами облдержадміністрації, обласної та міської ради. На завершення урочистого заходу відбувся святковий концерт.

12 жовтня у залі Вінницької обласної філармонії також відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України. У заходах взяли участь представники духовенства Вінницької єпархії на чолі з митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном.

Після вітальних слів відбулося нагородження військовослужбовців та представників громадських і ветеранських організацій. Серед нагороджених був митрополит Симеон, якому вручили відзнаку Міністерства оборони України.

Митрополит Симеон привітав присутніх офіцерів і усіх військовослужбовців з Днем захисника України і святом Покрови Пресвятої Богородиці. Після урочистих вітань і нагородження військових відбувся святковий концерт, в якому взяли участь кращі творчі колективи Вінниччини.

12 жовтня з благословення архієпископа Сєверодонецького і Старобільського Никодима прес-секретар єпархії ієромонах Мелетій (Шаповалов) відвідав 59-й мобільний військовий госпіталь м. Сєверодонецька.

В особі керівництва госпіталю отець Мелетій привітав весь медперсонал і пацієнтів з наближенням свят — Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисника України. Він висловив подяку за нелегку працю і повагу, тому як професія військового медика поєднала в собі і мужність, і душевну теплоту, і патріотизм. «Уповайте на Господа, і Його благодать завжди буде з вами. Як і заступництво Пресвятої Богородиці, незримий покров Якої завжди перебуває з нами», – наголосив священик.