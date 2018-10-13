На Дніпропетровщину прибудуть ікони з частками мощей трьох святих

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія у єпархіях УПЦ проходить Всеукраїнський хресний хід, присвячений 1030-літтю Хрещення Київської Русі з іконами та частками мощей Апостола Андрія Первозванного, Рівноапостольного князя Володимира і Рівноапостольної княгині Ольги.

У Дніпропетровській єпархії УПЦ святині перебуватимуть у період з 29 жовтня по 18 листопада, повідомляється на сайті єпархії.

Графік перебування святинь у Дніпропетровській єпархії:

29-31 жовтня - Свято-Троїцький кафедральний собор Дніпра

1-3 листопада - Спасо-Преображенський кафедральний собор Дніпра

4-5 листопада - Свято-Троїцький кафедральний собор міста Новомосковськ

6-8 листопада - Спаса-Нерукотворного Образу Кафедральний собор міста Павлоград

9-10 листопада - храм Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова міста Тернівка

11-12 листопада - Свято-Введенський храм міста Первомайськ

13-14 листопада - храм Апостолів Петра і Павла смт. Петропавлівка

15-16 листопада - Свято-Успенський храм смт. Межова

17-18 листопада - Свято-Покровський храм смт. Покровське

з 18 листопада святині перебуватимуть у Бердянській єпархії УПЦ.