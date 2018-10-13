Сумська єпархія УПЦ запрошує до участі у різдвяному конкурсі дитячої творчості «Краса Божого світу - 2019»

З благословення митрополита Сумського і Охтирського Євлогія з 23 грудня по 9 січня у приміщенні Сумського єпархіального управління УПЦ буде проводитися Різдвяна виставка-конкурс дитячої творчості «Краса Божого світу - 2019».

До участі у виставці запрошуються діти віком від 5 до 17 років, учні загальноосвітніх шкіл, спеціальних професійних навчальних закладів, закладів додаткової освіти, недільних парафіяльних шкіл, вихованці дошкільних та інших дитячих закладів Сумської області у номінаціях «Малюнок», «Декоративне мистецтво», «Вишивка». Про це повідомляє "Православна Сумщина".

Під час роботи виставки будуть проводитися майстер-класи з художнього й декоративного мистецтва, обмін досвідом роботи.

Роботи будуть прийматися у виставковій залі Сумського єпархіального управління УПЦ з 15 грудня по 19 грудня.