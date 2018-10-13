Монахи та віряни Київщини зібрали гуманітарну допомогу для військових в ООС

Спасо-Преображенський монастир УПЦ передав для українських воїнів ООС продукти харчування.

У селі Княжичі Київської області для воїнів ООС було проведено збір продуктів харчування, повідомляється на сайті Бориспільської єпархії УПЦ.

11 жовтня зі Спасо-Преображенського монастиря воїнам було відправлено гуманітарну допомогу - понад півтонни продуктів харчування, серед яких помідори, огірки, салати, варення, соки, тваринні жири (сало, смалець), горіхи, мед, яблука, лимони апельсини, а також шерстяні шкарпетки та робочі рукавиці.

У зборі та передачі пожертвуваних продуктів брали активну участь архімандрит Іларіон, голова села Віктор Петренко та волонтер Галина Швачко.