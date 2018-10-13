Священики Чернігівщини відвідали найбільш постраждалі села від аварії в Ічні
Духовенство Ніжинської єпархії УПЦ продовжує надавати допомогу постраждалим від вибуху на військовому арсеналі біля міста Ічня.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.
Зокрема клірики єпархії відвідали села Дружба і Августівка Ічнянського району, які найбільш постраждали від вибуху складів із боєприпасами.
Священнослужителі поспілкувалися з мешканцями сіл та розподілили благодійну допомогу, що надійшла від віруючих Ніжинської єпархії.
Духовенством єпархії надається всебічна допомога постраждалим від аварії в Ічні. Також напередодні, з благословення архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента, благочинний Ічнянського району протоієрей Василій Ясенівка відвідав населені пункти Ічнянщини, найбільш постраждалі від вибухів на військових складах 6-го арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ.
Окрім того, оголошено про збір коштів і гуманітарної допомоги в усіх єпархіях УПЦ. Відділ із соціально-гуманітарних питань УПЦ закупить гігієнічних наборів на 55 284 гривень для постраждалих від вибухів артскладів в Ічні.