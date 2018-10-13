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Священики Чернігівщини відвідали найбільш постраждалі села від аварії в Ічні

14:42, 13 жовтня 2018
Православ`я
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Священики Ніжинської єпархії відвідали найбільш постраждалі села від аварії в Ічні / orthodox.cn.ua

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

Зокрема клірики єпархії відвідали села Дружба і Августівка Ічнянського району, які найбільш постраждали від вибуху складів із боєприпасами.

Священнослужителі поспілкувалися з мешканцями сіл та розподілили благодійну допомогу, що надійшла від віруючих Ніжинської єпархії.

Духовенством єпархії надається всебічна допомога постраждалим від аварії в Ічні. Також напередодні, з благословення архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента, благочинний Ічнянського району протоієрей Василій Ясенівка відвідав населені пункти Ічнянщини, найбільш постраждалі від вибухів на військових складах 6-го арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ. 

Окрім того, оголошено про збір коштів і гуманітарної допомоги в усіх єпархіях УПЦ. Відділ із соціально-гуманітарних питань УПЦ закупить гігієнічних наборів  на 55 284 гривень для постраждалих від вибухів артскладів в Ічні. 

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