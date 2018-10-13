Константинопольський ієрарх уточнив, що глава УПЦ КП відновлений у якості митрополита

На Фанарі відтепер вважають главу УПЦ КП Філарета "колишнім митрополитом Київським".

Про це написав ієрарх Константинопольського Патріархату архієпископ Телмиський Іов (Геча), коментуючи у Фейсбук канонічний статус глави УПЦ КП відомому релігійному публіцисту протоієрею Андрію Кураєву.

Відповідаючи на питання про сан, у якому на думку Константинополя зараз знаходиться Філарет, архієпископ повідомив, що Фанар вважає його «колишнім митрополитом Київським».

Як повідомлялося раніше, Священний Синод Константинопольського Патріархату опублікував оголошення за рішеннями, які були прийняті на Фанарі 11 жовтня.

«Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їхніх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, у відповідності до канонічних прерогатив Константинопольського патріарху отримувати такі звернення від ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у своєму єпископському або священицькому сані, також було відновлено сопричастя їхніх вірних з Церквою», - ідеться в оголошенні Синоду Константинопольського Патріархату.