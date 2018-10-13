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Латвійська Православна Церква відзначила день пам'яті свого небесного покровителя - Архієпископа Ризького Іоанна

12:36, 13 жовтня 2018
Православ`я
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Латвійська Православна Церква відзначила день пам'яті свого небесного покровителя / pravoslavie.lv

У день мученицької кончини священномученика Іоанна, Архієпископа Ризького, 12 жовтня, Латвійська Православна Церква відзначила день пам'яті свого небесного покровителя.

Цього дня Митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр звершив урочисту Божественну літургію у Ризькому кафедральному соборі Різдва Христового, де перебувають мощі святого, повідомляє прес-служба ЛПЦ.

/ православ'я.ЛВ

Латвійське духовенство, віруючі з багатьох ризьких храмів і прочани з інших міст Латвії зібралися цього дня під склепіннями соборного храму, щоб молитвою прославити свого великого покровителя.

По завершенні Божественної літургії був звершений хресний хід із ковчегом, у якому знаходиться плат, яким була зібрана кров священномученика Іоанна Ризького, на місці його мученицької смерті у 1934 році.

При богослужінні Митрополитом Олександром використовувався Архієрейський жезл, з яким служив святий священномученик Іоанн, Архієпископ Ризький.

Митрополит Серафим розповів про служіння священномученика Іоанна на Пензенській землі, яке припало на роки революції і церковних негараздів, що увійшли в історію під назвою «Путятинської смути».

«У цей складний період Владика Іоанн явив собою справжнього чоловіка боротьби, який своєю твердістю і непохитною вірою зумів згуртувати навколо себе свою паству і протистояти розкольникам і безбожній владі», - підкреслив владика Серафим.

Після проповіді віруючі мали можливість прикластися до святих мощей святого священномученика Іоанна Ризького, які зазвичай знаходяться під склом раки.

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