У Подільську відзначили 20-річний ювілей з дня заснування Свято-Миколаївського собору

У четвер, 11 жовтня, православні віруючі міста Подільська Одеської області відзначили 20-річний ювілей з дня заснування (закладки першого каменя) Свято-Миколаївського собору.

Цього дня в соборі Божественну Літургію очолив митрополит Балтський та Ананьївський Алексій, повідомляє сайт Балтської єпархії УПЦ.

Після Божественної Літургії митрополит Алексій, в пам'ять 20-річчя з дня заснування Свято-Миколаївського собору, звершив освячення каплиці над джерелом на честь Серпневої ікони Божої Матері, яка знаходиться на території собору.