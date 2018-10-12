Після Синоду у Стамбулі питання, хто нам зараз Константинополь - Митрополит Митрофан

Константинопольський Патріархат - "інструмент великої політичної гри", а питання про томос та автокефалію зараз обговорюють люди, які далекі від Церкви.

Таку точку зору висловив митрополит Горлівський і Слов'янський Митрофан у матеріалі, розміщеному на сайті цієї єпархії УПЦ.

«У людини, яка дивиться на останні події церковного життя з боку, складається враження, що дві юрисдикції розбираються між собою, хто головніший, борються за територію. Насправді це не так. Питання надання автокефалії Україні — це взагалі питання не церковне. У церковне життя дуже грубо втрутилися політики", - зазначив митрополит Митрофан.

При цьому владика зазначив, що "ми, на жаль, у цій ситуації виявилися заручниками, які тільки спостерігають за процесом. Вплинути на ситуацію ми можемо тільки через особисте ставлення до неї і особистий вибір, який кожному з нас доведеться робити у сформованих обставинах".

При цьому він підкреслив, що "Філарет відлучений від Церкви, він знаходиться в розколі, і цей його стан визнають всі Помісні Церкви". "Після рішення Синоду в Стамбулі про його «канонічне відновлення» виникає питання не хто нам зараз Філарет, а хто нам зараз Константинополь", - підсумував митрополит Митрофан.